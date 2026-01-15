Челябинский пульмонолог Валерия Мошнова перечислила правила безопасного дыхания на морозе

Это особенно важно знать людям с астмой, ХОБЛ и курильщикам

В период сильных морозов важно правильно дышать на улице, чтобы защитить легкие от переохлаждения и раздражения. Основные рекомендации дала заведующая пульмонологическим отделением поликлиники № 1 челябинской ГКБ № 8 Валерия Мошнова.

«Сам по себе мороз не вызывает ОРВИ или пневмонию — их провоцируют вирусы. Однако холод может снижать местный иммунитет и вызывать раздражение слизистой, особенно если дышать ртом», — пояснила врач.

Доктор отметила, что в группе особого риска — люди с хроническими заболеваниями легких (астма, ХОБЛ, бронхит), те, кто недавно переболел, и курильщики.

Как правильно дышать в мороз:

Дышите только носом — он естественным образом согревает и увлажняет воздух.

Если дышать носом невозможно (например, при насморке), приоткрывайте рот узкой щелью и прикрывайте его шарфом.

Избегайте резких глубоких вдохов. Дышите медленно и плавно.

И старайтесь не разговаривать долго на морозе.

