Кардиолог предупредил об опасности крещенских купаний для людей-хроников

Резкое погружение в ледяную воду вызывает скачок давления и создает риск для сердца и мозга

Традиционные зимние купания могут быть опасны для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом накануне Крещения рассказала заведующая отделением кардиологии ГКП № 8 кардиолог Марина Черемных.

«Купаться в купели можно исключительно здоровым, подготовленным людям. Пациентам с болезнями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем это категорически противопоказано. Даже недавняя простуда — повод отказаться от погружения», — подчеркнула специалист.

По словам доктора, при контакте с ледяной водой происходит резкий спазм сосудов, что приводит к скачку артериального давления. Это состояние создает непосредственную угрозу осложнений со стороны сердца и головного мозга.

Врач рекомендует всем, кто планирует омовение, заранее проконсультироваться с терапевтом. Если врач дал разрешение, необходимо подготовить организм постепенным закаливанием. В день купания важно ограничить время пребывания в воде, а сразу после выхода переодеться в сухое и согреться горячим чаем.