Двое врачей из Челябинска вошли в число лучших в России

Среди призеров профессионального конкурса — неонатолог и врач по диагностическим исследованиям

Минздрав РФ продолжает подводить итоги Всероссийского конкурса врачей — 2024. Ранее мы сообщали о том, что в число победителей вошли два врача из Челябинской области — онколог Мария Ивахно и невролог Ирина Пономарева. Теперь стало известно, что еще два челябинских врача стали призерами конкурса, передает региональный Минздрав.

Второе место в номинации «Лучший неонатолог» заняла Оксана Альмухаметова, заведующая отделением реанимации новорожденных в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

Бронзу в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» взял сотрудник Челябинской областной клинической больницы Александр Сарычев.