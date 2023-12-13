Южноуральские силовики нагрянули на стройки, рынки и в хостелы

В полиции рассказали об итогах двухдневного рейда по местам массового скопления мигрантов

Более полутора сотен нарушений, более 20 выдворений, пять уголовных дел о «резиновых квартирах» — южноуральские силовики подвели итоги двухдневного рейда по миграционным нарушениям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Массированные проверки мест скопления иностранцев в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также в местах осуществления ими трудовой деятельности — на рынках и строительных объектах — провели сотрудники полиции, регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии. Всех иностранных граждан проверили на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет.

«В отношении 21 иностранца судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Выявлены два гражданина бывших союзных республик, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну, 24 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев. Возбуждено пять уголовных дел за фиктивную регистрацию. Еще 19 иностранцам закрыт въезд в Россию», — отчитываются полицейские.

Отметим, с начала года количество миграционных нарушений, зафиксированных на территории Челябинской области, превысило 12 тысяч, выявлено 900 преступлений, привлечено к уголовной ответственности почти 600 фигурантов, выдворено около 1500 мигрантов, в том числе 1200 — принудительно, депортировано 120 иностранцев, освободившихся из мест лишения свободы.