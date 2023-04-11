Движение транспорта закроют на участке трассы М‑5 в Челябинской области 13 апреля

Объезд предусмотрен только для легковых автомобилей

В четверг, 13 апреля, на трассе М-5 на территории Ашинского района закроют движение транспорта на несколько часов. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», это необходимо в связи с проведением буровзрывных работ. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд.

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 13 апреля с 10 до 13 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области»,— уточнили в учреждении.

На время проведения работ проезд для большегрузов и автобусов будет закрыт. Легковые автомобили смогут объехать указанный участок дороги по маршруту Аша — Миньяр — Сим.







Подобные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг до 1 октября 2023 года. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Все вопросы можно задать по телефонам круглосуточной диспетчерской ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).

Напомним, с 10 апреля в Сосновском и Чебаркульском районах Челябинской области ограничено движение автомобилей по трассе М-5. Ограничения будут действовать до 10 сентября.