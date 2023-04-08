Движение по трассе М-5 в Челябинской области ограничат на пять месяцев

Рассказываем, какие участки закроют и когда

В Сосновском и Чебаркульском районах Челябинской области на пять месяцев ограничат движение автомобилей по трассе М-5. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», автомобили не смогут проехать по одной полосе.

«В связи с проведением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 10 апреля по 10 сентября 2023 года вводится временное ограничение дорожного движения по одной полосе проезда на трех дорожных участках в Челябинской области»,— уточнили в учреждении.

В Чебаркульском районе перекроют левый и правый проезды с 1820 по 1829 километр;

в Сосновском районе перекроют левый и правый проезды с 1844 по 1860 километр и левый проезд с 1860 по 1871 километр.

Кроме того, на этот же период времени будет введено реверсивное движение на 1821 км, 1825 км, 1828 км, 1850 км, 1853 км, 1858 км и 1866 км трассы.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Узнать о состоянии проезда можно в круглосуточной диспетчерской ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефонам: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).