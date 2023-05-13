Движение транспорта ограничат из-за ремонта путепровода на северо-западе Челябинска

Работы будут проводить преимущественно в ночное время

В ночь на воскресенье, 14 мая, в Челябинске начнут ремонтировать путепровод по улице Мастеровой на участке от дома № 8 по Мастеровой до улицы Куйбышева. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с работами движение по путепроводу ограничат.

«В ночь с 13 на 14 мая с 22:00 до 06:00 путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта. В последующие дни движение по путепроводу будет частично ограничено, основные работы запланированы на ночное время»,— уточнили в мэрии.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 20 июня подрядчик срежет старый асфальт и уложит новый, а также нанесет разметку термопластиком.

Напомним, недавно ремонт путепровода завершили на Свердловском тракте.

Совсем скоро завершится ремонт путепровода на пересечении Копейского шоссе, автодороги «Меридиан», улиц Гагарина и Рождественского. Там рабочие уже поменяли покрытие и скоро нанесут разметку.

В районе станции Электростанция по улице Новомеханической также ремонтируют путепровод.

Всего на ремонт четырех путепроводов выделено около 40 миллионов рублей.