Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске открыли

На привычные трассы движения вернулись четыре маршрута

Сегодня, 25 января, в Челябинске трамваи № 14, 15, 16 и 22 возобновили движение по проспекту Победы, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Трамвайное движение по проспекту Победы полностью восстановлено. Работы по присоединению временных путей к действующей сети завершены досрочно»,— уточнили в ведомстве.

Компенсационный автобус КМ4, соединяющий Теплотех и Чичерина, продолжит работать сегодня до 22:00. В понедельник, 26 января, на линию он не выйдет.

Напомним, завершить работы по присоединению временных путей планировали вечером 26 января, а вернуть на привычные маршруты трамваи — утром 27-го.