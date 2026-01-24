В Челябинске движение трамваев по проспекту Победы возобновят 25 января

Работы по присоединению временных путей завершили раньше срока

В воскресенье, 25 января, днем в Челябинске трамваи № 14, 15, 16 и 22 возобновят движение по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса, работы по присоединению временных трамвайных путей к действующей сети удалось завершить раньше запланированного срока.

«Сегодня на линии работают снегочисты. Завтра, 25 января, в 14:30 запланирован запуск трамвайного движения в рабочем режиме»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, движение трамваев по проспекту Победы на участке от Каслинской до Чичерина закрыли вечером 16 января для присоединения временных трамвайных путей к действующей сети в рамках строительства метротрама. Взамен пустили автобусный компенсационный маршрут. Открыть трамвайное движение планировали рано утром 27 января.