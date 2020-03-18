Движение по улице Татищева ограничат в Челябинске

На этом участке будут ремонтировать дорогу.

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На участке улицы Татищева в Челябинске будет временно ограничено движение транспорта. В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что ограничение вводится из-за строительства и продлится почти три недели.

«В связи с работами по строительству наружной сети ливневой канализации движение транспорта в районе дома № 247 по улице Татищева будет ограничено с 9:00 18 марта до 19:00 10 апреля 2020 года»,— сообщили в мэрии.

Работы будет проводить ООО «Легион.Строительство».

Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.