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На участке улицы Татищева в Челябинске будет временно ограничено движение транспорта. В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что ограничение вводится из-за строительства и продлится почти три недели.
«В связи с работами по строительству наружной сети ливневой канализации движение транспорта в районе дома № 247 по улице Татищева будет ограничено с 9:00 18 марта до 19:00 10 апреля 2020 года»,— сообщили в мэрии.
Работы будет проводить ООО «Легион.Строительство».
Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.