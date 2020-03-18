Движение по трассам ограничат в Челябинской области

Распоряжение уже подписано в Миндортрансе.

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По областным и межмуниципальным автодорогам Челябинской области будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение введут в связи с просыханием дорожного полотна. Соответствующий приказ подписал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

«Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, являющимися собственностью Челябинской области, механическим транспортным средствам и транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн с 15 апреля 2020 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток»,— говорится в приказе.

Исключение составят региональные автомобильные дороги Обход города Челябинска и Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское.

Кроме того, исключение коснется и отдельного транспорта. Так, продолжать ездить смогут автомобили, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства дорог регионального и местного значения; пассажирские автобусы, включая международные; транспорт, используемый для перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарств, горючих материалов, почты, семенного фонда и некоторого другого материала; автомобили, необходимые для предотвращения или ликвидации ЧП или стихийных бедствий; транспорт федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба.

Водителям машин весом более 6 тонн для передвижения по трассам придётся получить разрешение в региональном Миндортрансе.