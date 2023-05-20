Движение по участку улицы 3-го Интернационала закроют на месяц в Челябинске

Там будут ремонтировать сети водоснабжения

В Челябинске на месяц ограничат движение на участке улицы 3-го Интернационала в районе пересечения с проспектом Ленина. Как сообщили 20 мая в пресс-службе городской администрации, участок закроют в связи с проведением работ на сетях водоснабжения.

«С 8 часов утра 21 мая до 20 часов 22 июня будет ограничено движение транспорта по улице 3-го Интернационала в районе пересечения с проспектом Ленина»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.







Напомним, с 19 по 28 мая в Челябинске закрыто движение на двух участках улицы Мамина — в районе дома № 154 около парка Дружбы и возле дома № 15/1 возле СНТ «Дружба — ЧТЗ». На этих участках ремонтируют теплотрассу.