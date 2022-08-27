Движение на время проведения марафона ограничат на северо-западе Челябинска 28 августа

Рассказываем, по каким улицам перекроют дороги

Уже завтра, 28 августа, в Челябинске пройдет 15-ый Челябинский марафон, участие в котором примут около 2500 спортсменов. На время проведения соревнований несколько улиц на северо-западе города перекроют для движения с 6:00 до 15:00, передает журналист ИА «Первое областное».

Движение будет перекрыто на следующих участках:

перекресток пр. Победы и ул. Салавата Юлаева;

ул. Салавата Юлаева от пр. Победы до ул. Академика Макеева;

перекресток ул. Салавата Юлаева и ул.250 лет Челябинску;

перекресток ул. Салавата Юлаева и ул. Братьев Кашириных;

перекресток ул. Салавата Юлаева и ул. Академика Макеева;

ул. Университетская Набережная от ул. Академика Макеева до Северо-Крымской.

Кроме того, автомобилисты не смогут выехать с на улицу Университетская Набережная с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.

Напомним, для участников подготовили четыре дистанции разной протяженности. Стартуют спортсмены от ледовой арены «Трактор». Призовой фонд Челябинского марафона составит 500 тысяч рублей. Кроме того, на финише участники получат стильные медалис изображением знаменитого трактора С-60 «Сталинец», выпущенного на ЧТЗ в 1933 году.