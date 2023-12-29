Движение для транспорта ограничили на трассе в Челябинской области из-за метели 29 декабря

Водителям рекомендуют не ездить в горно-заводскую зону

Из-за снегопада и сильного ветра на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области (км 1548-1780) сегодня, 29 декабря, ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Ограничение действует до 12 часов для легковых и маршрутных такси, автобусов, грузовых машин. Время могут продлить, если снегопад продолжится. ГИБДД, МЧС, Упрдор «Южный Урал» призывают воздержаться от поездок в горно-заводскую зону региона.

Ограничения также установлены на трассах до границы с Казахстаном и в сторону Екатеринбурга и Кургана. До 12 часов.

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили накануне. Непогода продолжает бушевать в отдельных районах региона. Синоптики обещают сильный снег, снежные заносы и порывы ветра до 18 метров в секунду.



Добавим, что 29 декабря из-за снегопада в Челябинске отменили очные занятия в школах. Уроки для всех школьников (с 1 по 11 классы первой и второй смены) проводятся в дистанционном режиме.