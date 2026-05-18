Две 8-летние девочки упали в реку во время прогулки и утонули

Обстоятельства трагедии выясняет Следком

Вечером 17 мая в деревне Мольгино Псковской области две 8-летние девочки упали в реку Великую и утонули, сообщает informpskov.ru со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

По предварительным данным, дети гуляли вдоль берега и сорвались в воду. Тела школьниц обнаружили и подняли водолазы поисково-спасательного отряда Пскова.

Островский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

