Два чучела сов хотели вывезти из Челябинской области под видом посуды

Их передали в музей Бурятии

Челябинская таможня обнаружила два чучела сов, которые пытались вывезти за пределы страны, выдав их за посуду. Об этом сообщила пресс-служба организации. Чучела белой полярной совы и бородатой неясыти были найдены в большегрузе, направлявшемся в Республику Казахстан.

При проверке грузовика таможенники заметили, что на чучела отсутствуют необходимые разрешения на вывоз. Грузоотправитель заявил, что товары были упакованы в коробки и якобы представляли собой обычную посуду.

После завершения проверки документов чучела изъяли. По решению суда их передали в федеральную собственность. Заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов отметил, что такие чучела подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Теперь чучела будут переданы в Национальный музей Республики Бурятия, где они станут частью экспозиции, посвященной редким видам животных.

Судя по публикациям 1obl.ru, нашли этих сов еще два года назад. Сейчас, скорее всего, удалось уладить все формальности, получить решение суда и устроить чучела сов туда, где им и место, — в музей.