В Челябинской области пресекли вывоз за границу чучел редких сов

Для перемещения такого груза необходимо разрешение

Челябинские таможенники не позволили вывезти с территории России два чучела представителей редких птиц. Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, товар находился в сборном грузе автомобиля, который направлялся из российского Кирова в казахстанский город Алма-Аты. В сопроводительных документах чучела белой (полярной) совы и бородатой неясыти не значились.

«По заключению таможенного эксперта, образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговли видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения — СИТЕС», — объяснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

По его словам, категорию этих товаров можно перемещать через границу только после получения разрешения в Росприроднадзоре. Специалисты так и не дождались от перевозчика разрешительных документов, поэтому совы остались в нашей стране. Сейчас таможенники намерены привлечь нарушителей к административной ответственности за несоблюдение запретов на вывоз товаров из РФ.

На прошлой неделе в Троицком районе пресекли фиктивную поставку 20 тонн грецких орехов. Груз пытались ввезти из соседнего Казахстана, причем по документам значилось, что орехи якобы направятся к предпринимателю из Волгограда. Оказалось, что он не имеет никакого отношения к данному товару. В начале февраля таможенники рассказали о самых необычных конфискованных товарах, а в конце января задержали в Кольцово позолоченный автомат Калашникова из Златоуста.