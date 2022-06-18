Два челябинских вуза заявили о выделении дополнительных бюджетных мест

Все они предполагают обучение по программам магистратуры

Челябинский государственный университет и Южно-Уральский государственный университет получили дополнительные бюджетные места на 2022-2023 учебный год. Об этом накануне, 17 июня, заявили пресс-службы обоих вузов.

Так, ЧелГУ получил 41 дополнительное бюджетное место по программам магистратуры.

«Больше всего — 24 места — получил факультет экологии на программу „Экология и природопользование“. Теперь здесь могут бесплатно обучаться 35 магистрантов. Также места появились на программах „Информатика и вычислительная техника“ (институт информационных технологий), „История“ (историко-филологический факультет) и „Фундаментальная информатика и информационные технологии“ (математический факультет и Миасский филиал», — замечают в пресс-службе ЧелГУ.

Всего в 2022 году 1253 человека смогут учиться в ЧелГУ бесплатно, 304 человек из них будут осваивать программы магистратуры.

Южно-Уральский государственный университет получил дополнительно 63 бюджетных места в магистратуру. По каким направлениям, в вузе не уточняют.

Всего в ЮУрГУ на этот год 2103 бюджетных места на программы бакалавриата, 808 мест на программы магистратуры и 372 места на программы специалитета.

К 20 июня во всех вузах России стартует приемная кампания. В этом году поступить в высшие учебные заведения смогут более 64% выпускников школ, заявил ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

