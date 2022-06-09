К 20 июня во всех вузах России стартует приемная кампания. В этом году поступить в высшие учебные заведения смогут более 64% выпускников школ, об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек», — заявил Чернышенко.

На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест.

Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тысяч и 54,7 тысячи мест соответственно.

Напомним, в этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами:

— лично;

— по почте;

— в электронной форме через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Челябинские абитуриенты уже начинают оценивать шансы на поступление, а их родители — измерять толщину своего кошелька. Некоторые вузы Южного Урала уже определили стоимость обучения на 2022/2023 учебный год и количество бюджетных мест. Топ самых дорогих (за эти деньги можно найти маленькую студию) и доступных специальностей — в обзоре ИА «Первое областное».