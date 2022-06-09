«В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек», — заявил Чернышенко.
На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест.
Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тысяч и 54,7 тысячи мест соответственно.
Напомним, в этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами:
— лично;
— по почте;
— в электронной форме через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Челябинские абитуриенты уже начинают оценивать шансы на поступление, а их родители — измерять толщину своего кошелька. Некоторые вузы Южного Урала уже определили стоимость обучения на 2022/2023 учебный год и количество бюджетных мест. Топ самых дорогих (за эти деньги можно найти маленькую студию) и доступных специальностей — в обзоре ИА «Первое областное».