В России более 64% выпускников школ смогут поступить в вузы

Для абитуриентов создали почти 600 тысяч бюджетных мест

К 20 июня во всех вузах России стартует приемная кампания. В этом году поступить в высшие учебные заведения смогут более 64% выпускников школ, об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек»,

— заявил Чернышенко.

На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест.

Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тысяч и 54,7 тысячи мест соответственно.

Напомним, в этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами:

— лично;

— по почте;