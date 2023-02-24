Два брата из Аши изготовили 20 печек-буржуек для бойцов СВО

Купить металл и сделать чертежи им помогли неравнодушные земляки

Бойцы, ушедшие на СВО из Аши, попросили прислать на фронт печки-буржуйки. На эту просьбу откликнулись неравнодушные жители города: раздобыли металл и сварили 20 буржуек, рассказывают журналисты районного издания «Стальная искра».

Предприниматель Юрий Дернов на свои деньги закупил листы металла в Башкирии. На машине ашинского футбольного клуба «Металлург» их доставили в город. Инженер Андрей Вербицкий рассчитал, как сэкономить железо. А братья Степан и Максим Киселевы сварили буржуйки на собственном производстве. С гуманитарным конвоем подарки отправили на Донбасс.

В пятницу, 24 февраля, исполнился год с начала специально военной операции на Донбассе. Все это время бойцам помогают люди в тылу. Сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в личном телеграм-канале поблагодарила земляков за поддержку тех, кто находится на передовой.

«За это время многие поняли, насколько важно объединяться для поддержки друг друга. До глубины души трогают истории, когда совершенно незнакомые люди собирают посылки для бойцов. Шьют, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Делают все не „для галочки“, а по зову сердца, потому что по-другому не могут. Ежедневную кропотливую работу в тылу ведут семьи, волонтеры, просто неравнодушные люди. В этом есть особая сила. Огромное уважение тем, кто сегодня на передовой, и большая благодарность нашим людям за настоящую поддержку. Ваша помощь бесценна»,

— пишет Ирина Гехт.