«Дрожали коленки». Челябинские подростки рассказали о первом прямом эфире на ОТВ

Студию для форума «На Ты с IT» организовали в отеле Radisson Blu

Сегодня в Челябинской области стартовал большой форум «На Ты с IT». Одна из площадок масштабного мероприятия — студия ОТВ, где в прямом эфире дети-блогеры весь день будут рассказывать о работе огромного пространства форума. Наши корреспонденты узнали у юных ведущих впечатления от прямого эфира.

Молодежный цифровой форум «На Ты с IT» — множество площадок для школьников и студентов, которым интересно развиваться в сфере IT. Подробнее о том, что ждет ребят на мероприятии, — здесь.

Выездная студия ОТВ работает в прямом эфире. Вместе с опытными ведущими Анастасией Плотниковой, Владимиром Лузгиным и Маргаритой Хижняк работают подростки — ученики медиашколы «Главный герой». В прямом эфире они общаются с гостями, делают прямые включения с площадок и репортажи.

Для телеканала ОТВ это смелый эксперимент. Шесть часов в прямом эфире в качестве ведущих и журналистов будут работать дети.

«Когда нам только рассказали, я, конечно, очень переживала, потому что думала, а вдруг я не справлюсь? Коленки дрожали. Потом нам все объяснили, я все поняла, и мне вообще стало не страшно. И все хорошо, в общем, было», — поделилась своими впечатлениями Анастасия Михалина.

Девятиклассник Данил Салимов, студент медиашколы «Главный герой», признался, что казусы небольшие в прямом эфире присутствовали.

«Бывали некоторые моменты, когда приходилось импровизировать, но мы, в принципе, справлялись. У нас с Алиной, моей соведущей, довольно большой опыт, и мы смогли выкрутиться из внештатных ситуаций и отлично отвели эфир. Годы обучения в медиашколе дают свои плоды, и я, если честно, думал, что буду волноваться, хотя никакого волнения не было, и с работой мы справились довольно легко», — пояснил он.

Увидеть ребят в прямом эфире можно еще весь день, трансляция работы форума идет на сайте 1obl.tv.