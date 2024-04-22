Школьники Челябинска сыграли в баскетбол с помощью дронов

А еще узнали об IT‑мафии и познакомились с искусственным интеллектом

В Челябинске стартовал Молодежный цифровой форум «на ТЫ с IT». Студенты, школьники и опытные специалисты IT‑технологий собрались на площадке отеля Radisson Blu, чтобы познакомиться с профессиями будущего и поделиться опытом с начинающими айтишниками. О том, чем удивляют челябинцев на форуме, рассказали юные журналисты и ведущие медиастудии телеканала ОТВ.

Заинтересовать IT-форум может не только опытных специалистов, но и, в первую очередь, школьников — тех, кто в ближайшее время будет выбирать для себя вузы и направления подготовки. Для того чтобы погрузить детей в профессию, организаторы форума подготовили два этажа развлекательных площадок: от знакомства с роботами до цифровой живописи.

«Челябинская область — колыбель для сферы IT. Чем хороша профессия — ты можешь работать по специальности хоть где, например у себя дома, в кровати. А что нужно молодежи? Конечно, свобода, что и дарит сфера новейших технологий. IT — это профессия настоящего и будущего, которая дает ребятам проявить себя», — поделился министр информационных технологий, связи и цифрового развития области Игорь Фетисов.

На площадках форума можно попробовать лимонад, вкус которого придумала нейросеть, сыграть в баскетбол с дроном, покататься на американских горках в очках виртуальной реальности, сварить тончайший кабель оптоволокна и пройтись по интерактивному полу.

Для тех, кто уже давно в профессии, предлагают познакомиться с опытом других специалистов или попробовать свои силы в конкурсах. Так, стать лучшим можно в соревнованиях по сборке узлов манипулятора или компьютеров. Участники последнего поделились, что в среднем могут собрать готовый ПК за 10—20 минут. На сегодняшний день рекорд по сборке составляет чуть больше двух минут.

Для тех, кто заинтересовался профессией, расскажут, что в Челябинской области сейчас существуют семь вузов с IT‑специальностями, а также техникумы и колледжи. Они готовят специалистов по данным, безопасности и менеджменту в сфере. Мастера ЮУрГУ, например, занимаются разработкой технологий в том числе для улучшения экологии. На форуме они представили систему, наблюдающую за выбросами в режиме реального времени. Она позволяет выявлять и отслеживать источники загрязнения воздуха.

Напомним, пройдет форум 22 и 23 апреля. Впереди участников ждут профориентационные лекции, мастер-классы и интерактив «Гонки дронов».