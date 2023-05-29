Дорогу на главной улице Челябинска начнут ремонтировать в середине июня

На большом участке проспекта Ленина скоро стартуют работы

После 15 июня дорожники приступят к выполнению работ на проспекте Ленина. Как заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, речь идет об участке от Героев Танкограда до Цвиллинга. До этого времени будут идти согласования, так как там проводят ремонт инженерных коммуникаций. Также замглавы Челябинска доложил о ходе работ в рамках «дорожного рывка» и объектах, которые приводят в порядок по программе опережающего финансирования.

«Дополнительно хочу отметить, что после 15 июня мы синхронизируем план-график по итогам ремонта инженерных коммуникаций и приступим к ремонту участка проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга», — заявил Андрей Ксензов.

Напомним, что этот большой участок подрядчик готов отремонтировать за 78,2 млн рублей, что почти в два раза меньше первоначальной цены контракта. Дорожники заменят бортовые камни, сделают пандусы вместо лестницы на двух перекрестках, а также обновят тротуары у остановок и нанесут дорожную разметку.

Кроме того, вице-мэр доложил о ходе работ на объектах, которые вошли в программу опережающего финансирования. Деньги на эти участки перенесли со следующего года на этот, что позволит провести работы раньше положенного срока. Основные работы в таких местах развернутся в июне-июле. Также Андрей Ксензов рассказал о том, что успели сделать дорожники на объектах «дорожного рывка», анонсированного губернатором Алексеем Текслером.

На улице Бейвеля уровень выполнения работ составляет 29,5%, на 2-й Эльтонской — 58%, на Агалакова — 37%. Больше всего дорожники успели сделать на мосту в Першино (выполнение 95%), но сооружение будет полностью готово только в августе. Высок процент исполнения работ на Дарвина (72%) и Худякова (77%), где продолжается устройство тротуаров. Основные виды работ на 37% выполнены на участке улицы Рождественского. Капремонт проспекта Ленина от Героев Танкограда до Линейной сделан на 14%. Ожидается, что скоро дорожники выйдут на улицу Гранитную.

«На всех этих объектах занимаются основанием дорожной одежды, выносом коммуникаций, обустройством тротуарных зон. На этой неделе завершается контрактация по ремонту объектов в рамках опережающего финансирования. Сегодня будет заключен муниципальный контракт по улице Гранитной, будем разворачивать производство работ по данному направлению», — сказал заместитель главы города.