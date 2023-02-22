Дороги в Челябинске обработают противогололедными материалами

Водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Сегодня, 22 февраля, в Челябинске опасные участки дорог обработают противогололедными материалами. Об этом утром сообщили в комитете дорожного хозяйства города. Накануне о гололеде на дорогах предупредили в областном Гидрометеоцентре.

По данным комитета, реагентами обработают спуски, подъемы, перекрестки и мосты.

Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.

В случае возникновения нештатных ситуаций водители могут обратиться за помощью по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства Челябинска по номеру +7 (951) 771-73-25.

Этим утром пробки на дорогах достигли девяти баллов. Многокилометровые заторы из-за прошедшего накануне снегопада образовались преимущественно в центре и на северо-западе города.