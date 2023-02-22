Девятибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска после снегопада

Особенно затруднено движение на Северо-Западе

После прошедшего накануне снегопада на дорогах Челябинска утром 22 февраля образовались многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает заторы в девять баллов. Рассказываем, где особенно затруднено движение.

Серьезные пробки зафиксированы на Северо-Западе: автомобили стоят на улицах Профессора Благих, Молодогвардейцев, Куйбышева, Чайковского, на Комсомольском проспекте. Стоит движение на нескольких участках проспекта Победы, в том числе из-за ДТП. Заторы также возникли на улице Братьев Кашириных.

Большая пробка возникла на улице Труда в районе Химфармзавода. Стоит движение на проспекте Ленина на участке от улицы Артиллерийской до Цвиллинга. Серьезные заторы зафиксированы на улицах Дзержинского, Доватора и Блюхера, на Доватора движение затруднено в том числе из-за двух ДТП. Небольшая пробка возникла на Копейском шоссе.