Началась прямая линия губернатора Челябинской области — 2025

К 12 часам поступило более 7 тысяч обращений

В Челябинской области 2 декабря в 12 часов началась прямая линия губернатора Алексея Текслера. В течение недели жители области направляли обращения, предложения, вопросы и даже благодарности по номеру телефона 8 800 500 74 50, через сайт спроситекслера.рф и через канал в Мах. Обращения будут принимать до конца прямой линии.

Ведущими прямой линии в 2025 году стали продюсер радио Business FM Мария Полевщикова и редактор радиостанции «Комсомольская правда — Челябинск» Станислав Гладков.

В прошлом году, на прямую линию 2024 года, поступило рекордное количество обращений от жителей Челябинской области — более 11 тысяч. В топе тем тогда были ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание и защита, а также ремонт дорог и благоустройство.