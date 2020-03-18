Дополнительный запас медицинских масок будет создан в Челябинской области

Средства защиты будут предоставлены медучреждениям.

Послушать 00:00

В Челябинской области создадут запас медицинских масок. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Глава региона рассказал, что предложил решение вопросов с дефицитом масок.

«Что касается масок, я поднимал этот вопрос на рабочей группе. Предложил организовать в стране распределительную систему по маскам, чтобы мы смогли наполнить этим изделием полки. Производится дополнительный закуп. В ближайшее время мы увидим дополнительный объем масок на полках аптек», — сообщил Алексей Текслер.

На данный момент все медицинские учреждения города обеспечены масками. По данным мониторинга, в больницах собрано 1 миллион 123 тысячи масок.

Сейчас наблюдается дефицит медицинских масок в аптеках. По словам директора Областного аптечного склада Андрея Князева, на оптовых складах хранится около 40 тысяч штук. Поставка новых масок уже заказана и будет доставлена в область в ближайшие доступные производителям сроки.