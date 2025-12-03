Дополнительные поезда запустят из Челябинска в Москву в новогодние праздники

Пассажиропоток в этот период традиционно увеличивается

Южно-Уральская железная дорога запустит дополнительные поезда из Челябинска в Москву и обратно в новогодние и рождественские праздники, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Из Челябинска в Москву доппоезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3 и 9 января. Из Москвы в Челябинск — 27 и 29 декабря, 4 и 10 января.

«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, мужские и женские купе. Кроме того, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами»,— уточнили в компании.

Всего на период длинных новогодних праздников РЖД назначит более 700 дополнительных поездов. Они будут следовать по самым популярным маршрутам.

Напомним, новогодние каникулы в этом году продлятся 12 дней. А рабочая неделя перед ними будет двухдневной.