Дополнительные поезда запустят из Челябинска к Черноморскому побережью

Куда можно будет отправиться

Летом из Челябинска запустят сезонные и дополнительные поезда к Черноморскому побережью. Из столицы Южного Урала можно будет добраться до Адлера и Новороссийска, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Так, поезда № 477/478 Челябинск — Адлер будет курсировать ежедневно в прямом и обратном направлении, поезда № 455/456 Челябинск — Новороссийск — через день. Кроме того, три раза в неделю будут курсировать поезда № 463/464 из Челябинска в Адлер и обратно.

Приобрести билеты и узнать всю необходимую информацию можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении или в железнодорожных кассах. Продажа билетов открыта за 90 суток до отправления.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что с 1 июня из Челябинска в Троицк запустят ежедневный пригородный поезд.