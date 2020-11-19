Дома для расселения южноуральцев из аварийного жилья достраивают в трёх городах региона

Пять новых домов будут готовы в Троицке, Кыштыме и Верхнем Уфалее до конца года.

В Челябинской области до конца года сдадут пять домов, предназначенных для расселения южноуральцев из аварийного жилья. Два дома в Троицке будут готовы уже в декабре. Для новых жильцов будет обустроена парковка и детская площадка. Территория вокруг домов также будет благоустроена: работы проведут и на набережной.

В Троицке завершается строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Программа реализуется благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Два новых десятиэтажных дома позволят переселить в новые комфортные квартиры 362 семьи. Для будущих жителей квартиры делают под ключ. В них предусмотрены межкомнатные перегородки, сантехника, электричество, пластиковые окна, железные двери, обои и линолеум. Жителей ждут двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также студии», — прокомментировали ситуацию в администрации Троицка.

В декабре еще три пятиэтажных дома с квартирами для 172 семей будут сданы в Верхнем Уфалее. В Кыштыме также один дом будет сдан в эксплуатацию к концу года. Ключи от квартир получат жильцы аварийных домов № 4 и № 9 по улице Вайнера.

За период с 2020 по 2021 год в Челябинской области будут переселены около 3 000 местных жителей.