Челябинской области выделили средства на достройку проблемных домов

Фонд развития территорий выступит соинвестором

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить федеральные средства на достройку проблемных домов в Челябинской области. Деньги предоставит Фонд развития территорий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Также дополнительное финансирование на решение проблем обманутых дольщиков получат Ставропольский край, Ивановская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская области.

Самый большой объем федерального софинансирования выделен на достройку дома возле парка Автозаводцев в Миассе. Фонд развития территорий компенсирует 62% затрат по этому объекту. Также будет выделен 1% средств, необходимых для завершения строительства домов в Челябинске (улица Мамина, 87), Копейске (улица Фруктовая, 3), Усть-Катаве (микрорайон МКР-1, 30).