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Повеселись от души на каникулах!

Школьников приглашают на незабываемый новогодний отдых.
сегодня в 13:00
  |  Общество

Погода на улице вовсе не напоминает о грядущей зиме и любимом детском празднике Новом годе, но ведь главное — это настроение. Чтобы поймать его, праздничное и вдохновляющее, нужно представить себе веселую встречу 2018 года и веселые каникулы. Как здорово будет кататься с ледяной горки! Как красиво будут мерцать огни на огромной ели! Как славно будет каждый день участвовать в конкурсах и играх в сосновом бору!

Целой неделей непрерывного веселья можно насладиться в детском лагере «Еланчик». Детей от 7 до 15 лет приглашают туда на новогодние каникулы, которые продлятся аж до рождества.

С другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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