/ Повеселись от души на каникулах!

Школьников приглашают на незабываемый новогодний отдых.

Погода на улице вовсе не напоминает о грядущей зиме и любимом детском празднике Новом годе, но ведь главное — это настроение. Чтобы поймать его, праздничное и вдохновляющее, нужно представить себе веселую встречу 2018 года и веселые каникулы. Как здорово будет кататься с ледяной горки! Как красиво будут мерцать огни на огромной ели! Как славно будет каждый день участвовать в конкурсах и играх в сосновом бору!



Целой неделей непрерывного веселья можно насладиться в детском лагере «Еланчик». Детей от 7 до 15 лет приглашают туда на новогодние каникулы, которые продлятся аж до рождества.

С другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.