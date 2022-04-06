Документальный фильм про Аркаим покажут в кинотеатрах по всей России

Создатели ленты провели успешные переговоры с российским Фондом кино

Документальный фильм «Аркаим. Колесница времени» покажут в кинотеатрах по всей России. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила общественный деятель, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.

На этой неделе в Челябинской области проходит масштабный научно-образовательный форум «Евразия-2022» . Ученые, преподаватели вузов, студенты и общественные деятели ищут новые точки соприкосновения Запада и Востока. В работе одной из секций, где обсуждали возможности культурного взаимодействия, приняла участие Ирина Текслер.

«Говоря о международном сотрудничестве, принято оперировать экономическими показателями. Но торговля не отражает полноту связей между странами. Поэтому вопрос культурного взаимодействия требует отдельного обсуждения»,

— обратилась к участникам секции Ирина Текслер.

Ирина Текслер заметила, что географическое положение Челябинской области позволяет нам продвигать свои культурные ценности в евразийском пространстве. Местные археологи еще в прошлом веке сделали удивительные находки: на берегу реки Синташта найдены самые древние колесницы в мире, под Магнитогорском открыт Аркаим. Обе находки имеют цивилизационную ценность, поэтому о них нужно рассказывать миру.

«Мы уже сняли документальный фильм про наши древнейшие колесницы. В начале года его показывали в челябинских кинотеатрах. И вот теперь мы договорились с Фондом кино РФ о прокате фильма по всей России. Его покажут в муниципальных кинотеатрах. Также мы начали переговоры по коммерческому прокату. Помимо русского, фильм дублирован на английском. Надеюсь, в будущем его ждет мировое турне»,

— замечает Ирина Текслер.

Также Ирина Текслер отметила важность музыки и театра. Так, при поддержке губернатора Алексея Текслера три года назад в Челябинской области появился свой симфонический оркестр. Сегодня он выступает на престижных площадках. В Челябинске появилась детская филармония и детский симфонический оркестр. Идет ремонт театров.

«Музыка и театр — это два мощнейших явления, которые могут создавать прочные связи между народами, связать культурное пространство Евразии воедино. Челябинская область благодаря нашим совместным усилиям стала крупным центром такого взаимодействия. Я надеюсь, в ближайшее время именно наука, культура, искусство станут теми ниточками, которые свяжут Европу и Азию, Запад и Восток»,

— заявила Ирина Текслер.