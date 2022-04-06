На Южном Урале стартовал масштабный форум «Евразия-2022»

Его участники ищут перспективные связи между Западом и Востоком

Около шести тысяч россиян и иностранцев примут участие в масштабном форуме «Евразия-2022», который стартовал в Челябинске в среду, 6 апреля. Перед участниками конференции стоят глобальные и вдохновляющие задачи — укрепить связи Востока и Запада, в том числе в непростой период санкций.

Программа форума рассчитана на три дня. Пленарное заседание форума в оперном театре Челябинска посетили журналисты ИА «Первое областное».

Гостями форума стали ученые, преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов, профессиональные объединения, творческие союзы, национальные культурные центры. Всех их приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На Южном Урале идеи евразийства находят особый отклик. Через наш регион многие столетия назад проходил Великий шелковый путь. Гораздо позже, на рубеже XIX—XX веков, через Челябинск пролегла Транссибирская магистраль, которая связала европейскую и азиатскую части России, а в широком смысле — Европу и Азию. Этот многовековой опыт сотрудничества особенно важен сейчас, когда Россия столкнулась с серьезным вызовом»,

— обратился к участникам форума Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что популярная на Западе идея глобального мира претерпевает глубокий кризис. По-прежнему сохраняется противостояние государств и политических блоков. А водораздел все чаще проходит по линии Запад — Восток. Поэтому в условиях санкций Челябинская область готова еще активнее взаимодействовать со странами Востока.

«Сейчас очень сложное, но одновременно интересное время. Меняется архитектура мироустройства. Многие говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Он точно будет многополярным, возрастет роль региональных держав. Поэтому нам нужно повышать конкурентоспособность и уметь отстаивать традиционные ценности. Но при этом, как писал в начале прошлого века известный русский философ Николай Федоров, жить не для себя — он называл это эгоизмом; не для других — он называл это альтруизмом; а жить со всеми и для всех. Я считаю, что эта мысль вполне укладывается в принципы евразийской идеи, в основе которой всегда было признание самобытности каждого народа, уважение к тысячелетним традициям, стремление к культурному обмену и взаимовыгодному торговому деловому сотрудничеству»,

— заявил Текслер.

Также Алексей Текслер отметил, что форум дает возможность развивать единое социально-гуманитарное и цифровое пространство Евразии, расширять взаимодействие в области образования, культуры, науки и технологии, реализовать особую миссию России как государства, объединяющего Европу и Азию.

В рамках форума будут работать тематические площадки на базе ведущих вузов Челябинской области. Например, в ЮУрГУ обсудят состояние современных медиа и проблему фейков. Также вуз приготовил для участников форума ретроспективные выставки про кочевников евразийских степей и тысячелетнюю историю зеркала . В Челябинском институте культуры расскажут о перспективах виртуальных музеев. В медицинском университете поговорят о пандемии. В ЧелГУ поднимут проблемы языковой картины мира и человеческого капитала.

В последний день форума его участники подпишут декларацию о перспективных направлениях взаимодействия между Западом и Востоком. В документе найдут отражение экономические, культурные и образовательные проекты.