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/ Доходы южноуральцев выросли за прошедшие полгода

Доходы южноуральцев выросли за прошедшие полгода

Зарплата за этот период увеличилась почти на 8%.
сегодня в 09:41
  |  Общество

Южноуральцы стали жить лучше. За последние полгода их доходы выросли на 0,9%. Средняя зарплата за последние полгода, по данным Челябинскстата, равняется 33,8 тысячам рублей, а в мае текущего года в среднем южноуральцы получили 35,4 тысячи. Начисленная зарплата на 7,4% больше, чем в прошлом году.

В январе-мае 2018 года объем денежных средств населения сложился в размере 393 756,5 миллионов рублей и увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Среднедушевой денежный доход за этот период составил 22 545,2 рубля в среднем за месяц. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату слуг 285 336,6 миллиона рублей, что на 7,7% больше, чем в январе-мае 2017 года. — рассказывает Челябинскстат.

За полгода выросли и доходы южноуральского бюджета — на 9%. Они составили 94,2 миллиарда рублей. Большая часть, почти 50%, ушла на зарплату бюджетникам, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Эти данные приводит минфин Челябинской области. Основные источники доходов бюджета — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, повышение акцизов на крепкий алкоголь.

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Комментарии

Оксе
11:45, 20.07.2018
Да вы будто первый день в рашке живёте. У нас же народ и власть - это параллельные Вселенные, живущие в своих мирах. ))
Окс
11:10, 20.07.2018
Откуда Вы берете информацию?
Сходите на предприятие, например ЧТЗ, посмотрите "расчетки" рабочих, посмотрите условия труда.
Простые люди нищают.

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