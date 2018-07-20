/ Доходы южноуральцев выросли за прошедшие полгода

Зарплата за этот период увеличилась почти на 8%.

Южноуральцы стали жить лучше. За последние полгода их доходы выросли на 0,9%. Средняя зарплата за последние полгода, по данным Челябинскстата, равняется 33,8 тысячам рублей, а в мае текущего года в среднем южноуральцы получили 35,4 тысячи. Начисленная зарплата на 7,4% больше, чем в прошлом году.

В январе-мае 2018 года объем денежных средств населения сложился в размере 393 756,5 миллионов рублей и увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Среднедушевой денежный доход за этот период составил 22 545,2 рубля в среднем за месяц. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату слуг 285 336,6 миллиона рублей, что на 7,7% больше, чем в январе-мае 2017 года. — рассказывает Челябинскстат.

За полгода выросли и доходы южноуральского бюджета — на 9%. Они составили 94,2 миллиарда рублей. Большая часть, почти 50%, ушла на зарплату бюджетникам, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Эти данные приводит минфин Челябинской области. Основные источники доходов бюджета — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, повышение акцизов на крепкий алкоголь.