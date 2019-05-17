/ Доходы россиян вырастут почти на 3% в следующем году

Зарплату бюджетников проиндексируют.

В 2020 году благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами, и реальные располагаемые доходы населения вырастут на 2,9%, Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.



- Способствовать этому будет частный сектор, где ожидается увеличение зарплат. Также положительно скажется повышение пенсий на 1 тысячу рублей ежегодно до 2024-го. В то же время в планах правительства сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в два раза. Для этого предусмотрена индексация зарплат бюджетников, а также социальных выплат и пособий. — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Однако оценка института оказалась оптимистичнее прогноза Минэкономразвития, где ожидают роста доходов всего на 1,5%. Эксперты же считают, что показатель и вовсе не превысит 1% из-за замедления темпов роста российской экономики.