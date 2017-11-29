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Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 15-летнему Ване заново научиться ходить

Мальчика парализовало после серьезной травмы позвоночника.
вчера в 18:55
  |  Общество

В челябинской клинической больнице врачи наблюдают за Ваней Шемшурой. 15-летний мальчик оказался в клинике после неудачного летнего отдыха. Подросток купался в реке, глубоко нырнул и ударился головой о дно. В результате — перелом позвоночника и паралич. Ваня перестал управлять руками и ногами. Из воды его вытащили друзья, затем Ваню увезли на «скорой» в больницу. Под присмотром врачей подросток находится уже почти 4 месяца. Долгий путь реабилитации с Ваней проходит бабушка. Она давно оформила опеку на ребенка: мама Вани тяжело болеет и сама не может воспитывать сына.

Он мальчик добрый, послушный, очень внимательный. Был мой прекрасный помощник. Думала, что будет моя защищенная старость, а случилось такое несчастье. Травма очень серьезная. Мальчишке 15 лет. Я считаю, его нужно поставить на ноги. — рассказала сайту «Первый областной» бабушка подростка Валентина Шемшура.

После травмы Ваню прооперировали в челябинской больнице. Установили трахеостому, так называемое дыхательное горло. Дышать самостоятельно мальчик пока не может. Затем ребенка отправили в родной Магнитогорск. Там Ване регулярно делали массаж, назначали ЛФК и физиолечение. Результат есть: левая рука частично начала слушаться. Бабушка Вани не намерена сдаваться. Чтобы быстрее поставить ребенка на ноги, она хочет приобрести корсет и специальные устройства для рук и ног.

Мышцы туловища, мышцы конечностей не работают, и тело удерживать Ваня не может. Конечно, он должен начинать его ощущать. Мальчика нужно уже сажать в коляску. Чтобы деформации скелета мышечного и костного не было, нужен корсет, а на руки и на ноги ортезы, чтобы не развивалась тугоподвижность суставов. — прокомментировала сайту «Первый областной» заведующая центром паллиативной помощи детской областной клинической больницы Наталья Тарасова.

Весь комплект стоит больше 100 тысяч рублей. Его хватит до конца реабилитации. Самостоятельно бабушка Вани оплатить нужный корсет и ортезы не в состоянии.

Поэтому медиахолдинг ОТВ и фонд «Родная» обращаются к неравнодушным жителям Челябинской области. Каждый, кто проникся историей Вани, может помочь ребенку вернуться к здоровой жизни. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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