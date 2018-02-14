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/ Южноуральские бизнесмены и политики подготовили шоу-программу для вечера «Добрые сердца»

Южноуральские бизнесмены и политики подготовили шоу-программу для вечера «Добрые сердца»

Гостей благотворительного мероприятия ждет номер с мыльными пузырями и грузинский танец.
сегодня в 10:08
  |  Общество

Традиционный благотворительный вечер «Добрые сердца», организованный в поддержку тяжелобольных южноуральцев, пройдет 16 февраля. Гостей мероприятия ожидает концертная программа с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Номер подготовил член Общественной палаты Челябинска, член совета ЧРООО «Опора России» Арсен Унанян. С женой Владой Валге он покажет шоу барабанов.

Директор сети стоматологических клиник «ВитаСмайл» Нажия Хасанова вместе с семьей исполнит песню «Жить». Генеральный директор «Ауди-центр Челябинск» Мария Крутасова вместе с сыном покажет номер с мыльными пузырями. Генеральный директор ООО «Ключевой Источник» Лариса Гусак и директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Инга Мицукова исполнят грузинский танец. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы благотворительного вечера.

Договорились с политиками и бизнесменами организаторы благотворительного вечера — фонд «Родная» и медиахолдинг ОТВ. Участвовать в мероприятии захотели также известные россияне. Например, актер Сергей Пускепалис (известный по фильмам «Ледокол» и «Битва за Севастополь») передал в Челябинск барометр с автографом, а врач Андрей Продеус свою книгу «Доктор прописал любовь». Эти предметы станут лотами в благотворительном аукционе. Вырученные деньги перейдут на счет фонда «Родная», помогающего тяжелобольным детям.

Чтобы посетить вечер «Добрые сердца», нужно приобрести билет. Цена начинается от 5 тысяч рублей. Контакты для приобретения билета — 8-800-300-7474.

За мероприятием можно будет следить в онлайн-режиме. Для этого на «Онлайн ТВ» запустят трансляцию. Она начнется 16 февраля 19:00.

Пожертвование тяжелобольным деткам можно сделать через смс. Его нужно отправить на короткий номер 7522. В СМС-сообщении нужно указать слово Родная и через пробел сумму перечисления, например «Родная 100». Акцию поддерживают абоненты МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 и Yota.

Добавим, что в прошлом году на благотворительном вечере «Добрые сердца» собрали 727800 тысяч рублей.

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