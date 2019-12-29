До −30 похолодает в Челябинской области

Морозы придут накануне Нового года.

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Похолодание придет на Южный Урал. Синоптики прогнозируют морозы уже в ночь на понедельник, 30 декабря. По данным регионального Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь.

Ночью на территории региона температура воздуха составит −23,-28, на юге до −18 градусов. Днем столбик термометра покажет −13,-18, на юге до −8 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный 4-9 м/с.

В Челябинске в понедельник ночью будет −25, днем — −15 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный 4-9 м/с.