До -30 градусов похолодает в Челябинской области

К концу недели синоптики прогнозируют значительное потепление

Морозы в Челябинской области начинают постепенно отступать. В ночь на 12 февраля синоптики прогнозируют до −30 градусов, однако днем будет значительное потепление. И вновь южноуральцев ожидают осадки. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 12 февраля в регионе ожидается −20, −25 градусов, при прояснении похолодает до −30 градусов. На юге и крайнем западе будет значительно теплее — до −16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного. Днем воздух прогреется до −8, −13 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −2 градусов. Также небольшой снег. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу также будет идти небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до −22, −24 градусов, днем потеплеет до −10, −12 градусов. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Как обычно, редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинской области 12 февраля. Нужно ли детям учить уроки на завтра, читайте в нашем материале.