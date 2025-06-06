До 2030 года в Челябинской области откроется еще 200 инженерных классов

Вице-губернатор Александр Козлов прокомментировал обращение главы региона к ЗСО в части развития IT

В ближайшие пять лет на Южном Урале откроется не менее 200 специализированных инженерных классов, в которых будут обучаться 5 тысяч человек, сегодня уже открыты 46 таких классов, сообщил ИА «Первое областное» вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов, комментируя обращение главы региона к ЗСО в части развития IT.



«Алексей Леонидович четко обозначил приоритеты дальнейшего технологического развития региона, подчеркнув важность внедрения технологий искусственного интеллекта в госуправление, подготовки высококвалифицированных IT-кадров, поддержки IT-отрасли», — отметил Александр Козлов.

Он добавил, что специалистов IT-сферы в регионе готовят 9 вузов и 30 техникумов и колледжей. За последние три года в области насчитывается более 5 тысяч IT-выпускников. Более 7,5 тысячи южноуральцев ежегодно повышают уровень ИТ-знаний на проводимых в регионе мероприятиях, среди них школьники, студенты, муниципальные и государственные служащие, ИТ-специалисты.

«Отдельно Алексей Леонидович отметил совместный проект правительства и Сбера на базе ЮУрГУ — „Школу 21“. На сегодня на основное обучение зачислено более 250 человек», — уточнил вице-губернатор.

В целом на Южном Урале созданы благоприятные условия для развития IT-отрасли, добавил он. В Челябинской области работают около 3 тысяч IT-предпринимателей и порядка 1100 IT-компаний. Их оборот за прошлый год вырос на 20%, превысив 70 миллиардов рублей. В регионе действуют пониженные налоговые ставки для аккредитованных IT-организаций. Компании региона могут получить гранты на разработку решений в сфере искусственного интеллекта, робототехники, VR/AR и интернета вещей от Фонда содействия инновациям, РФРИТ и «Сколково», в 2024 году привлечено более 60 миллионов рублей, также 12 компаний получили региональные гранты Минцифры Челябинской области на разработку ПО на сумму 7,2 миллиона рублей.