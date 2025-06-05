Искусственный интеллект начнут применять в работе южноуральские чиновники

Алексей Текслер поручил Минцифры внедрить современные цифровые решения

В числе приоритетов развития Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал развитие IT‑направления. О необходимости внедрения искусственного интеллекта в работу исполнительных органов власти региона губернатор сообщил сегодня, 5 июня, в своем обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«В регионе мы создаем благоприятные условия работы и поддержки IT‑компаний и IT‑специалистов. Помогаем в получении грантов на поддержку отечественных цифровых решений по приоритетным направлениям: искусственного интеллекта, робототехнических систем, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей», — отметил глава региона.

В прошлом году совместно со Сбером была открыта Школа-21 в Челябинске. Реализуется региональная программа IT‑ипотеки.

Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, в том числе в работу государственных органов.

«В связи с этим поручаю Минцифры региона организовать работу по внедрению таких современных решений в деятельность исполнительных органов Челябинской области и органов местного самоуправления», — подчеркнул Алексей Текслер.