До +15 потеплеет в Челябинске в последний день длинных первомайских выходных

Осадки затронут лишь отдельные районы

В воскресенье, 3 мая, погода в Челябинской области улучшится: западные ветры принесут в регион теплую воздушную массу, потеплеет до +15 градусов. Небольшие осадки сохранятся лишь в южной половине области, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночные часы воздух в Челябинске остынет до −1...+1 градуса, днем температура поднимется до +15. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

По области предстоящей ночью может похолодать до −4 градусов, но на большей части территории синоптики обещают слабый плюс. В дневные часы потеплеет до +10...+15. Преимущественно облачно, на юге местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет слабым западного направления с порывами до 12 метров в секунду.

Напомним, 1 мая в Челябинской области выдалось дождливым: местами выпало больше половины месячной нормы осадков.