Для жителей Челябинска и Копейска создали онлайн-карту с контейнерами для раздельного сбора мусора

На сайте можно найти площадки, где собирают отходы для переработки

Жители Челябинска и Копейска, которые занимаются раздельным сбором мусора, могут с помощью сайта найти ближайшую контейнерную площадку со специальными баками. Онлайн-сервис разработали специалисты Центра коммунального сервиса.





Любой желающий может зайти на сайт регионального оператора и выбрать раздел «Карта вывоза». В базу данных сервиса занесли три вида контейнерных площадок. Зеленым цветом отмечены места установки контейнеров для накопления пластика, стекла, металла и бумаги. Красным цветом выделены контейнеры, в которые предлагают выкидывать только пластиковую тару: бутылки из-под напитков, косметики и бытовой химии. Синим цветом обозначили баки для смешанных отходов, которые предварительно не сортировали.

«В поисковой строке можно указать конкретный адрес, после чего на экране отобразится участок карты, по которой можно будет понять, где находятся ближайшие контейнеры для вторичного сырья. При щелчке на изображение той или иной контейнерной площадки открывается окно с характеристиками места накопления отходов. В карточке указаны: адрес, компания-перевозчик, тип, количество установленных контейнеров и их объем, тип площадки (вывоз каких отходов с нее осуществляется)», — рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Всего в Челябинске, Сосновском районе и Копейске установлено более 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Отдельными баками также оснащены контейнерные площадки Южноуральска.

В будущем онлайн-карта позволит отслеживать вывоз мусора в режиме онлайн.

Ответы на 10 вопросов о сортировке мусора в Челябинске – в материале ИА «Первое областное».