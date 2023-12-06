Для жильцов ЖК «Территория» организуют допвыезды из двора на время строительства метротрама

Сейчас в комплекс можно попасть только со стороны улицы Овчинникова

Миндортранс совместно с администрацией Челябинска решает вопрос по организации альтернативного въезда-выезда для жильцов ЖК «Территория», которые с сегодняшнего дня временно ограничены в передвижении. Напомним, улица Овчинникова перекрыта на участке от 1-й Окружной до Замятина для подготовки строительства метротрама.

«На время перекрытия движения для жителей ЖК „Территория“ остается только один проезд — с улицы Овчинникова. По просьбам жителей рассматривается проведение работ по организации дополнительного выезда на иные центральные улицы города. В течение 2024 года будет разработана необходимая градостроительная и проектно-сметная документация, при необходимости проведена процедура изъятия земель для организации полноценного сквозного проезда с обязательным учетом интересов жителей», — говорится в сообщении.

Добавим, что к 1 июля 2024 года сквозной проезд по указанному участку улицы Овчинникова возобновится, но только по одной полосе в каждом направлении с обеспечением подъезда к жилым и офисным зданиям.







Также в свзи с ограничением движения по Овчинникова изменится маршрут следования автобуса № 33: он пойдет по Степана Разина — Доватора — Цеховая — Овчинникова.

