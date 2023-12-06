В Челябинске ограничили движение по улице Овчинникова для строительства метротрама

Участок улицы будет закрыт более полугода

С сегодняшнего дня, 6 декабря, и до 1 июля 2024 года на участке улицы Овчинникова в Челябинске закроют сквозной проезд в связи с началом работ по возведению станции метротрама. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут. Подробнее рассказали в пресс-службе Миндора Челябинской области.

Более чем на полгода для автомобилистов и общественного транспорта закроют участок улицы Овчинникова от Окружной-1 до улицы Замятина. Автобус № 33 будет следовать в объезд по улицам Курчатова — Цеховая — Доватора. До 1 июля подрядчик будет переустраивать сети городских коммуникаций и подготавливать площадку для строительства.







После 1 июля 2024 года, когда инженерные сети будут вынесены, размеры строительной площадки сократятся, и проезд по участку улицы Овчинникова возобновится, но только по одной полосе в каждом направлении. В таком варианте он будет действовать до окончания работ по строительству станции, то есть до 2026 года.

«По окончании строительства на месте площадки будет расположен выход трамвая из подземного участка линии, наземный остановочный пункт и пешеходный переход. Дорожная инфраструктура будет приведена в прежнее состояние, проведено благоустройство прилегающей территории», — уточнили в ведомстве.

Напомним, строительство новой линии метротрама «Север — Юг» завершится к 2027 году. На участке протяженностью более девяти километров появятся две подземные станции — «Площадь Революции» и «Торговый центр» и три наземных — на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской.