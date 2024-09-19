Для туристов Аркаима благоустроили площадку у родника с чистой водой

Он станет удобной точкой и для местных жителей

В Брединском районе вокруг популярного у туристов родника «Пряткины ямы» появились новые декорации — ручной насос, беседка, лестница. Почему было важно обновить это место, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим».

«Пряткины ямы» — одно из самых популярных мест у туристов, которые отправляются на Аркаим и Синташту. А еще это место — практически единственный источник качественной питьевой воды для десятка поселков вокруг.

«Родник расположен около оживленной трассы, им пользуются не только местные жители, но и проезжающие. Неслучайно мы включили его в экскурсионный маршрут, ведь это не только интересное туристическое место, но и социально значимый объект», — пояснил заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

Преображали территорию на президентские деньги — за счет гранта на проект «Экоархеология Синташты». Сегодня здесь установили конструкции для водокачки и забор, отремонтировали лестницу, проложили тропу, выровняли кольцо колодца, привели в порядок малые архитектурные объекты. Дополнительно родник укрыли от попадания в него мусора.

А в предстоящую пятницу, 20 сентября, около родника работники музея-заповедника, библиотекари и литераторы расскажут об археологии, природе и геологии Синташтинского комплекса.