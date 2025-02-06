Для троллейбусной сети Челябинска строят новые тяговые подстанции

Работа ведется в рамках концессионного соглашения

В рамках концессионного проекта «Челябинский троллейбус» инфраструктуру для транспорта обновляют полностью. Специалисты модернизируют контактную сеть. Одно депо уже запущено, идет ремонт второго. Важная часть большой работы — реконструкция и строительство тяговых подстанций. О них рассказали в телеграм-канале, который посвящен челябинскому троллейбусу.





Тяговые подстанции подают ток в контактную сеть, и электромашины могут к ней подключаться, чтобы ехать по дорогам города. Новый такой объект появился на пересечении улиц Рязанской и Шершневской. Она станет источником питания для нового участка контактной сети. Троллейбусный маршрут № 17 можно будет продлить, отмечается в сообщении. Комплекс депо № 1 также предполагал возведение новой подстанции для сети на улице Артиллерийской.





В подстанциях есть два трансформатора для стабильной работы сети без скачков напряжения и сбоев, система резервного питания на случай отключения одного из источников тока. Также установлено оборудование для дистанционного управления. Новые объекты меньше старых, но мощнее.





Добавим, что для оперативного обслуживания троллейбусов и разгрузки депо в Челябинске на северо-западе открыли сервисный центр.