Для строительства метротрама в Челябинске построят общежитие на 252 места

Это будет модульное быстровозводимое здание

Объявлен тендер на возведение модульного общежития для рабочих, которые будут заняты на строительстве линии метротрама «Север — Юг» в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 101,7 миллиона рублей, согласно данным на портале госзакупок.

Двухэтажное здание общей площадью 1358 м² сможет разместить до 252 человек. На первом и втором этажах оборудуют 42 жилые комнаты площадью 14,2 м² каждая, рассчитанные на шестерых человек. Помимо жилых помещений, в общежитии появятся семь санузлов и семь душевых, комнаты отдыха, пункты приема пищи и помещения для бытовых нужд, сообщается в техзадании.

Все помещения будут полностью меблированы — установят 126 двухъярусных кроватей с комплектами постельного белья, а также обеспечат современной бытовой техникой. Для комфортного проживания предусмотрены стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и обеденные зоны.

Строительство проведут по современной блочно-модульной системе с использованием сэндвич-панелей. Подрядчику предстоит не только изготовить, но и смонтировать общежитие в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта.

Новый объект станет частью инфраструктуры для обеспечения жильем рабочих, занятых на ключевых этапах строительства челябинского метротрама. Прием заявок от потенциальных подрядчиков начался 10 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подготовили более 50% новых рельсов для объезда стартового котлована метротрама на проспекте Победы.