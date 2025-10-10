В Челябинске готово более 50% новых рельсов для объезда стартового котлована метротрама

Движение трамваев в обоих направлениях будет сохранено на всем протяжении строительных работ

Строительная готовность переустройства трамвайных путей на проспекте Победы для сооружения второго стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов оценивается в 54%. Строительство метротрамвая на этом участке активно ведется с апреля 2025 года после получения положительного заключения проектной документации Главгосэкспертизы России.

На проспекте Победы активно ведутся работы по устройству новых трамвайных путей, предназначенных для объезда строительной площадки челябинского метротрамвая № 106 «Улица Косарева».

«Наша задача — обеспечить транспортное обслуживание жителей Северо-Запада. Движение трамваев в обоих направлениях будет сохранено на всем протяжении строительных работ», — поясняет начальник управления транспортной инфраструктуры Миндортранса Александр Сухоруков.

Для реконструкции путей и сооружения в дальнейшем стартового котлована метротрамвая строителям в подготовительный период пришлось переоборудовать на участке проспекта Победы большое количество городских инженерных сетей, многие из которых были уже существенно изношены.

Строители уложили 260 метров новых труб водоснабжения, 370 метров дождевой канализации, смонтировали четыре водопроводные камеры, 11 смотровых колодцев. Для этого было разработано более 3,1 тысячи кубометров грунта. Часть коммуникаций располагалась на глубине до 5 метров, в связи с чем работы велись с креплением стен котлованов — бурили скважины для установки специальных свай.

Для переустройства движения трамваев в зоне строительной площадки продолжается перенос более 780 метров контактной сети и монтаж опор для проводов. Также будет установлено 16 новых опор освещения.

«В настоящее время ведется укладка трамвайного пути на шпально-щебеночные конструкции, осталось смонтировать порядка 500 метров рельсов и произвести интеграцию в существующую трамвайную сеть для организации беспрепятственного движения транспорта вдоль строительной площадки», — сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Работы планируется закончить в IV квартале 2025 года. Перенос трамвайных путей по временной схеме даст возможность метростроителям продолжить работы по устройству ограждающих конструкций второго стартового котлована, из которого впоследствии начнется проходка тоннелей двумя тоннелепроходческими комплексами в сторону станции метротрамвая «Торговый центр».

Уже сейчас сооружено более 80% железобетонных свай «стены в грунте» и 35% бурокасательных свай «пригруза» торца котлована, где начнется щитовая проходка, а также 67% ограждающих конструкций рампового участка, расположенного за стартовым котлованом в сторону улицы Косарева.

Проект первой линии «Север — Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Инициативу создания в Челябинске нового транспортного комплекса для создания комфортных условий жителей поддержал в 2021 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Реализация проекта ведется за счет льготного финансирования российских регионов с использованием механизма инфраструктурного бюджетного кредита. Проект современного и комфортного метротрамвая в Челябинске выполняется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню».